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شرطة الرياض تطيح بـ 5 مقيمين تاجروا بشرائح اتصال مخالفة

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شرطة الرياض تطيح بـ 5 مقيمين تاجروا بشرائح اتصال مخالفة شرطة الرياض تطيح بـ 5 مقيمين تاجروا بشرائح اتصال مخالفة
اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 5 مقيمين تاجروا بشرائح اتصال مخالفة

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن عملهم في متاجر الكماليات بمدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضُبط بحوزتهم (1444) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(8) أجهزة قارئ للبصمات، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، ومبالغ مالية قدرها (71.669) ريالاً.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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