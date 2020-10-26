أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

Print
"مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر "مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
تزرعها الميليشيات الحوثية وتتسبب في موت الأطفال والنساء والمسنين

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,550 لغمًا، منها 17 لغمًا مضادة للأفراد و162 لغمًا مضادة للدبابات، و1,380 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 194,017 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

شبكة عيون الإخبارية