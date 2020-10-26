مدير "بيئة مكة" يقف على احتياجات فرع الوزارة في رابغ

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التقى محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك، اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، والوفد المرافق له؛ وذلك على هامش زيارته للمحافظة.

واستعرض "الغامدي" بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، والوحدة البيطرية بحجر، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ المهندس أحمد فواز الحربي، ومدير الوحدة البيطرية بحجر محمد بن عويش المطيري.

واستعرض مع مديري الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها، ووقف على احتياجات المكتب، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.

وزار قسم الثروة السمكية بالمحافظة ومشروع استزراع أشجار الشورى، ووجه بأهمية التوسع في زراعة "غابات المانجروف" في ساحل البحر الأحمر؛ لقيمته الاقتصادية والبيئية الكبيرة، حيث يلعب المانجروف دوراً مهماً في الحفاظ علي الاستقرار والاتزان البيئي.

ووقف "الغامدي" على مواقع التشجير في المحافظة، ومنها مشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة ٣٠٠ شتلة.

وأكد "الغامدي" أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.