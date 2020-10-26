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.. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل

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روسيا.. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل .. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل
شركة "بيوكاد" تكيّف تقنياتها الإنتاجية مع المعايير المقررة

روسيا.. بدء إنتاج لقاح

أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد" إيرينا كينيوخوفا: إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

ووفق " اليوم"، أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعياً.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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