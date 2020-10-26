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عقارات الدولة: مزايدة علنية على 8 مواقع شاغرة بحائل.. 23 نوفمبر

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مدة العقد التأجيري 5 سنوات.. ما بين خدمات عامة وأجهزة صراف وبوفيهات

عقارات الدولة: مزايدة علنية على 8 مواقع شاغرة بحائل.. 23 نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن موعد بدء المزايدة العلنية لعدد من المواقع الشاغرة في المجمع الحكومي بمنطقة حائل والتي ستكون بتاريخ 8 ربيع الآخر 1442، الموافق 23 نوفمبر 2020 م عند الساعة الساعة العاشرة صباحاً، لافتةً إلى أن مدة العقد التأجيري 5 سنوات.

وأشارت إلى أنه يلزم إحضار شيك مصدق باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة بمبلغ 1000 ريال لمقر المزايدة.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين بالدخول في المزايدة استعراض ومعرفة تفاصيل المواقع المطروحة البالغ عددها ثمانية مواقع ما بين خدمات عامة، وأجهزة صراف آلي، وبوفيهات، عبر زيارة المجمع الحكومي الواقع في شرقي مدينة حائل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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