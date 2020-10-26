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وصفها بأنها أخطر تهديد عالمي لواشنطن

اتهم الكرملين، اليوم الاثنين، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بالتحريض على كراهية روسيا، من خلال اعتبارها أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف عندما طلب منه التعليق على تقييم "بايدن": "لا يسعنا إلا أن نأسف لأن الكراهية المطلقة للاتحاد الروسي تنتشر بهذه الطريقة، نحن لا نتفق على الإطلاق"، وفقاً لـ "رويترز".

ووصف "بايدن" روسيا بأنها أخطر تهديد عالمي لواشنطن في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة لشبكة "سي بي إس" أمس، بينما وصف الصين بأنها أكبر منافس.

وانخفضت علاقات موسكو مع واشنطن إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وكان "بايدن" يشغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما في ذلك الوقت.

وتوترت العلاقات أكثر بعد أن خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لقلب المنافسة لصالح دونالد ترامب، وهو ادعاء نفته موسكو.روسيا