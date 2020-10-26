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"خان" يدعو "فيسبوك" إلى حظر المحتوى المعادي للإسلام

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"خان" يدعو "فيسبوك" إلى حظر المحتوى المعادي للإسلام "خان" يدعو "فيسبوك" إلى حظر المحتوى المعادي للإسلام
حذر من تصاعد الغضب بين المسلمين

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، موقع فيسبوك إلى حظر المحتوى المعادي للإسلام على منصته، محذرًا من تصاعد الغضب بين المسلمين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وقال "خان" في رسالة مفتوحة نُشرت على "تويتر" أمس: "أطالب موقع فيسبوك بفرض حظر على الإسلاموفوبيا والكراهية ضد الإسلام مثل الذي وضعه على الهولوكوست".

وردًا على الدعوة، ذكرت متحدثة باسم "فيسبوك" أن الشركة تعارض كل أشكال الكراهية، ولا تسمح بالهجمات على أساس العرق أو الأصل القومي أو الدين.

وأضافت المتحدثة في بيان، أن الموقع سيزيل خطاب الكراهية هذا بمجرد العلم به، لاسيما أن "فيسبوك" لديه المزيد من العمل للقيام به.

في سياق متصل، استدعت باكستان السفير الفرنسي في إسلام أباد، اليوم مع انتشار الغضب؛ بسبب رد فعل الرئيس إيمانويل ماكرون على مقتل مدرس للغة الفرنسية الأسبوع الماضي على يد متطرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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