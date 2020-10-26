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"الفيصل" يلتقي "القحطاني" ويهنئه برئاسة جامعة أم القرى

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التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، رئيس جامعة أم القرى المعين حديثاً، الدكتور معدي القحطاني.

وهنأ "الفيصل" رئيس جامعة أم القرى بتعيينه مديراً للجامعة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمة والأكاديمية، ما ينعكس إيجاباً على المخرجات التي سيكون لها الأثر الكبير في النهوض بالوطن.

من جانبه أكد الدكتور "القحطاني" على أهمية توجيهات أمير المنطقة التي ستكون دافعاً -بعون الله- لتطوير العمل الأكاديمي .

وقدم "القحطاني" شرحاً موجزاً عن خطة الجامعة والمتوافقة لرؤية المملكة 2030، إذ سيتم التركيز على الاستثمار في المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي، التي يخرج عنها براءات اختراع تتحول إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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