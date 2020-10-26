أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنجاز جديد للوطن.. سارة العتيبي تحصل على جائزة المرأة القيادية ٢٠٢٠م بدبي

Print
إنجاز جديد للوطن.. سارة العتيبي تحصل على جائزة المرأة القيادية ٢٠٢٠م بدبي إنجاز جديد للوطن.. سارة العتيبي تحصل على جائزة المرأة القيادية ٢٠٢٠م بدبي
نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتمكين المرأة

إنجاز جديد للوطن.. سارة العتيبي تحصل على جائزة المرأة القيادية ٢٠٢٠م بدبي

في إنجاز جديد يسجل باسم الوطن، واتساقاً مع توجهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، ودعمها المتواصل للمرأة السعودية لتمكينها من المناصب القيادية، حصلت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بمكة المكرمة الدكتورة سارة العتيبي، على جائزة المرأة القيادية لعام ٢٠٢٠م على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة بدبي.
وقد حازت الدكتورة سارة العتيبي التي تعد أحد قيادات معهد الإدارة العامة على جائزة المرأة القيادية لهذا العام، بعد ترشيح اللجنة المعنية لعدد من القياديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الجائزة إلى إبراز، وتكريم الإنجازات الرائدة لمؤسسات القطاع العام والأفراد الذين أظهروا قيادة نموذجية نحو القيادة التنظيمية، وفعالية الفريق من خلال إدارة رأس المال البشري والتنوع، والتخطيط الاستراتيجي.
وبهذه المناسبة أعربت الدكتورة سارة العتيبي عن فخرها واعتزازها بالحصول على الجائزة، والتي تأتي نتيجة الدعم اللا محدود للمرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك القائد سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الداعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وكذلك من معهد الإدارة العامة ممثلاً في مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، والمسؤولين، والزملاء والزميلات في المركز الرئيسي وفروعه.
وقالت مديرة عام معهد الإدارة العامة النسائي بفرع منطقة مكة المكرمة:"إن الجائزة جاءت نتيجة عمل وتعاون فريق رائع عمل لأكثر من عامين على تأسيس الفرع النسائي للمعهد بمكة المكرمة، وتهيئته ليكون منبراً جديداً لتوفير الخدمات التدريبية المتطورة للعنصر النسائي بالمنطقة".

وتقدمت الدكتورة سارة العتيبي بالشكر الجزيل لكل من ساهم ودعم خلال تلك المرحلة، وقالت:"هذا أقل ما نقدمه للوطن، فالوطن يستحق منا الكثير".
الجدير بالذكر أن القمة الحكومية للموارد البشرية بدبي تعتبر الحدث الرئيسي للموارد البشرية في القطاع العام في المنطقة، كما أنها تجمع بين العقول الشابة، وأصحاب التجارب في الموارد البشرية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتسليط الضوء على أفضل الممارسات للاستفادة من الموارد البشرية في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية والاستفادة من رأس المال البشري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

البرلمان العربي يؤكد دعمه لخطة السعودية لتسريع "اتفاق الرياض" ونبه إلى خطورة الوضع في "صافر"

البرلمان العربي يؤكد دعمه لخطة السعودية لتسريع "اتفاق الرياض" ونبه إلى خطورة الوضع في "صافر"

شبكة عيون الإخبارية