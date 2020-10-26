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أخبار مبشرة.. لقاح "أكسفورد" يحفّز استجابة مناعية لدى الشباب وكبار السن

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أخبار مبشرة.. لقاح "أكسفورد" يحفّز استجابة مناعية لدى الشباب وكبار السن أخبار مبشرة.. لقاح "أكسفورد" يحفّز استجابة مناعية لدى الشباب وكبار السن
"أسترا زينيكا": النتائج تعزز مجموعة الأدلة على سلامة ومناعة "إيه.زد1222"

أخبار مبشرة.. لقاح

أعلنت شركة صناعة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا"، اليوم، أن لقاح كوفيد-19 الذي طورته جامعة أكسفورد، يحفز استجابة مناعية مماثلة لدى كل من كبار السن والشباب، كما أن الاستجابة السلبية كانت أقلّ بين كبار السن.

وبحسب "رويترز"، ذكر الخبراء أن التوصل إلى لقاح فعال أمر حيوي في المعركة ضد المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 1.15 مليون وألحق ضرراً شديداً بالاقتصاد العالمي وأوقف مظاهر الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم "أسترا زينيكا": من المبشر أن نرى أن استجابة المناعة كانت مماثلة لدى كبار السن والشباب وأن الاستجابة السلبية كان أقل لدى كبار السن حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى.

وأضاف: النتائج تعزز مجموعة الأدلة على سلامة ومناعة إيه.زد1222"، في إشارة إلى الاسم التقني للقاح.

وأوضح أن الأنباء التي تفيد بأن اللقاح يحفز استجابة مناعية لدى كبار السن، إيجابية لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة من الفيروس.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق أن اللقاح، الذي طورته "أكسفورد" و"أسترا زينيكا"، يحفز تكوين الأجسام المضادة الواقية والخلايا التائية في الفئات العمرية الأكبر، من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

من المتوقع أن يكون لقاح "أكسفورد/أسترا زينيكا" أول لقاح من شركات الأدوية الكبرى ينال موافقة من الهيئات التنظيمية، جنباً إلى جنب مع لقاح مرشح من شركتي "فايزر" و"بيونتيك".

وإذا نجح اللقاح؛ فسيسمح للعالم بالعودة إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية بعد التغيرات الهائلة التي سببتها الجائحة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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