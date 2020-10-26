فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مركز خدمات بطريق الهجرة.. تفاصيل

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أعلنت عنها "أمانة المدينة" وآخر موعد لشراء الكراسة 23 نوفمبر المقبل

طرحت أمانة المدينة المنورة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال مراكز الخدمات ومحطات الوقود.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة وتشغيل مركز خدمات (محطة محروقات فئة أ) على أرض فضاء بطريق الهجرة النازل الواقع بعد مخرج المدينة الصناعية، بمساحة تبلغ 152608 مترات مربعة، ونسبة بناء تصل إلى 40% ومدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة.

ودعت الأمانة المستثمرين إلى الاطلاع على الفرصة الاستثمارية من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص" ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات، وإمكانية شرائها إلكترونيًّا؛ حيث سيكون آخر موعد لشراء الكراسة بتاريخ 23 نوفمبر 2020م، وسيتم فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م.

يُذكر أن طرح الفرص الاستثمارية المميزة يأتي حرصًا من أمانة المدينة المنورة على تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المستثمرين لمنطقة المدينة المنورة وإتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.أمانة المدينة المنورة