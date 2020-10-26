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"العثيمين": الحوثي تمادى في انتهاك القانون الدولي

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"العثيمين": الحوثي تمادى في انتهاك القانون الدولي "العثيمين": الحوثي تمادى في انتهاك القانون الدولي
أكّد دعم "التعاون الإسلامي" إجراءات التحالف الرادعة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات دون طيار "مفخخة"، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعاً.

وأوضح العثيمين، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخّخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين.

وأكّد دعم منظمة التعاون الإسلامي، جميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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