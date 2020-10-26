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"بلشه" تحقق المركز الأول في خامس أيام منافسات مهرجان الهجن بالنعيرية‎

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بسباق حيل- زمول وتختتم فعالياته غدًا على ميدان الملك فهد

خطفت "بلشه" المركز الأول للشوط الأول في خامس أيام سباق حيل- زمول لمالكها أحمد تراحيب الشريف، ضمن منافسات سباقات الهجن بالنعيرية، والذي تختتم فعالياته غدًا الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وجاء "مصيح" في المركز الأول في الشوط الثاني لمالكه ماطر زهيميل العصيمي، وسجلت "مهابة" لفايز شبيب العتيبي المركز الأول في الشوط الثالث، وخطف "خطاف" الأفضلية في الشوط الرابع للمالك شريان محمد المري، وحققت "مبشرة" المركز الأول في الشوط الخامس والتي تعود ملكيتها لمشعل حسن الشريف، وجاء "مهلي" في المركز الأول للشوط السادس للمالك هادي خويران العجمي؛ فيما حققت "شلفاء" الأفضلية في الشوط السابع لمالكها عامر علي المري، وكانت الأفضلية في الشوط الثامن لسعيد علي المري بغزيلان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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