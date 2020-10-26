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الهطولات تواعد جازان.. و"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات تستمر لـ 8 مساءً

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الهطولات تواعد جازان.. و"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات تستمر لـ 8 مساءً الهطولات تواعد جازان.. و"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات تستمر لـ 8 مساءً
حالة مناخية بمحافظات عدة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية

الهطولات تواعد جازان.. و

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

من ناحية أخرى، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: العيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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