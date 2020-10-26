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أكثر من 2000 مخالفة مهنية ضمن جولات هيئة المهندسين الرقابية

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أكثر من 2000 مخالفة مهنية ضمن جولات هيئة المهندسين الرقابية أكثر من 2000 مخالفة مهنية ضمن جولات هيئة المهندسين الرقابية
نفّذتها على عدة قطاعات لحماية المهنة وتعزيزًا للممارسة المهنية المسؤولة

أكثر من 2000 مخالفة مهنية ضمن جولات هيئة المهندسين الرقابية

أوقعت الهيئة للمهندسين، أكثر من 2000 مخالفة مهنية لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على عدد من القطاعات والمؤسسات المشغلة للممارسين المهنيين.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن مساعي الهيئة في ضبط نظام المزاولة ولائحته؛ دعت لتكثيف الجولات الميدانية حيث نتج عن 147 زيارة تفتيشية ضبطيات ومخالفات عديدة جرى رصدها والتعامل معها وفق المواد النظامية؛ وذلك حماية للمهنة وتعزيزًا للممارسة المهنية المسؤولة.

وأكد محورية دور مآمير الضبط الذين رصدوا تلك المخالفات ورفعوا بها لإحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام للمخالفين؛ مشيرًا إلى أن النظام وضع حدًّا لتلك الممارسات عبر عقوبات متدرجة وبحد أدنى وأعلى للتعامل مع كل مخالفة بما تستحق، ووفق اللوائح المعمول بها والمقرة في النظام.

وبيّن أن نظام المزاولة يحتوي على عقوبات بغرامات لا تزيد على مليون ريال في عدد من المخالفات، كما أن لدى الهيئة لجنة تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق نظام المزاولة المهنية وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل اللوم أو الإنذار أو إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو حتى شطب الاعتماد المهني أو إلغاء الترخيص.

وشدد أمين عام هيئة المهندسين على المنشآت العاملة في المجال الهندسي من ممارسة أي مخالفات؛ مؤكدًا ضرورة الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية ومعايير مزاولة المهن الهندسية.الهيئة السعودية للمهندسين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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