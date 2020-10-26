أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير

Print
رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير
عدد مرضى الفشل الجدد 14 مريضاً فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى

رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير

قالت صحة الحدود الشمالية إن عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير لأمراض الكلى في محافظة رفحاء بلغ 7258 جلسة، حيث استفاد منها 67 مريضاً خلال العام الماضي.

وأبانت أن عدد مرضى الفشل الكلوي الجدد بلغ 14 مريضاً، فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى، وبلغ عدد الغسيل الدموي للحالات الطارئة 306 جلسات غسيل، وعدد الغسيل الدموي للزائرين بلغ 53 جلسة غسيل، أما عدد المرضى المراجعين لعيادة الكلى فقد بلغ 326 مريضاً، وعدد مرضى الفشل الكلوي المرحلة الخامسة المتوقع دخولهم الغسيل الكلوي 6 حالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

شبكة عيون الإخبارية