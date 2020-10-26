لا تخلط بين "كورونا" والأنفلونزا.. "الصحة": فئات 6 أكثر احتياجًا للتطعيم

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7 أعراض للثانية أبرزها سيلان الأنف والسعال.. وفي المضاعفات التهاب الرئتين

مع حلول موسم الإنفلونزا الموسمية؛ تكثر التساؤلات حول أعراضها والفئات الأكثر تضررًا؛ خاصةً في ظل ما يعيشه العالم من صراع مع وباء فيروس كورونا المستجد، وقد يخلط البعض بينها وبين الفيروس التاجي "كوفيد19".

وفي سؤال لوزارة الصحة عن الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية؛ حددت 6 فئات في المجتمع هم: كبار السن، والمصابون بنقص المناعة، والمصابون بالأمراض المزمنة، والحوامل، والأطفال، والعاملون في القطاع الصحي؛ حيث تعتبر هذه الفئات، هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية.

وحول الأعراض؛ فإن هناك سبعة أعراض للأنفلونزا الموسمية، هي: سيلان الأنف والتهاب الحلق، وألم العضلات، وسعال مستمر وجاف، ورجفة وتعرق، وصداع، ودرجة حرارة أكثر من 38.

وعن المضاعفات المصاحبة للأنفلونزا الموسمية، فإن البداية مع التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم، إلى جانب ذلك الوفاة لا سمح الله.

ودعت وزارة الصحة، الجميع إلى المبادرة بالتطعيم في الوقت الحالي؛ وذلك للحماية منها وتجنبًا لخطر مضاعفاتها.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد