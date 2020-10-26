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40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:19 مساءً
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:00 مساءً
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:00 مساءً
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 05:46 مساءً
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 05:39 مساءً
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 05:39 مساءً
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 05:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمستقبل الزراعة
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 26 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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