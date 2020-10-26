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فاوتشي: إنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا في ديسمبر المقبل

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فاوتشي: إنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا في ديسمبر المقبل فاوتشي: إنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا في ديسمبر المقبل
قال: التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكناً قبل 2021

فاوتشي: إنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا في ديسمبر المقبل

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن إنتاج لقاح أمريكي آمن وفعال ضد كورونا قد يتم بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال خلال حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية أمس الأحد: "سنعرف ما إذا كان لقاح كوفيد-19 آمناً وفعالاً في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر"، غير أنه لفت إلى أن التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكناً قبل 2021.

وأضاف: "عندما نتحدث عن تطعيم شريحة واسعة من السكان لتحقيق نتيجة ملموسة على الجائحة، فإن ذلك لن يكون ممكناً على الأرجح حتى الربع الثاني أو الثالث من السنة".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ، كان قال في سبتمبر إن اللقاح قد يكون جاهزاً في غضون أسابيع قليلة، وهو التصريح نفسه الذي كرره في شهر أكتوبر. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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