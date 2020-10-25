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رئيس مجلس علماء باكستان: إعادة الرسوم المسيئة تنشر الكراهية في العالم

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رئيس مجلس علماء باكستان: إعادة الرسوم المسيئة تنشر الكراهية في العالم رئيس مجلس علماء باكستان: إعادة الرسوم المسيئة تنشر الكراهية في العالم
أدان ظهور أعمال التجديف مجدداً وتدنيس القرآن من قبل عناصر غير مسؤولة

رئيس مجلس علماء باكستان: إعادة الرسوم المسيئة تنشر الكراهية في العالم

استنكر رئيس مجلس علماء باكستان والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط طاهر محمود أشرفي، الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مؤكداً أن ذلك لن يضرّ أنبياء الله ورسله في شيء، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

وأدان "أشرفي" بأشد العبارات ظهور أعمال التجديف مجدداً في شكل إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وتدنيس القرآن الكريم من قبل بعض العناصر غير المسؤولة في بعض البلدان المتقدمة.

وشدد على أن حكومة باكستان تشعر ببالغ القلق من التصريحات المزعجة للغاية من قبل بعض السياسيين الذين يبررون مثل هذه الأعمال الشنيعة أن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية