حصيلة قياسية: فرنسا تسجِّل 52 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

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ارتفع الإجمالي إلى مليون و138 ألف مصاب.. و34 ألفًا و761 حالة وفاة

أعلنت فرنسا اليوم الأحد تسجيل 52 ألفًا وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، سجَّلت فرنسا أمس السبت أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بعدما تجاوزت الجمعة عتبة مليون إصابة مؤكَّدة منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19".

ووفق بيانات إدارة الصحة الفرنسية، فقد بلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد 116؛ ليرتفع عددها الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء إلى 34 ألفًا و761.

واستمرت نسبة الفحوص الإيجابية في الارتفاع؛ إذ بلغت الأحد 17 % مقابل 16 % السبت، و4,5 % فقط في بداية سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.