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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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