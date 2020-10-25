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جى بي سي نيوز :- أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، الأحد، أن 42% من عينة وطنية وقادة رأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، في استطلاع للرأي العام حولَ تشكيل حكومة بشر الخصاونة.

وأشار المركز إلى وجود ضعف وتراجع ثقة الأردنيين بسير الأمور في الاتجاه الإيجابي في الأردن، مقارنة مع استطلاع تشكيل لحكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز في تموز 2018، حيث أظهرت النتائج أن 57% من عينة وطنية و62% لعينة قادة رأي في استطلاع.

وأوضح مركز الدارسات، في استطلاع رأي استهدف عينة من قادة الرأي وأخرى ممثّلة للمجتمع الأردني، على مدار الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر، تراجع نسب الأردنيين الذين يعتقدون بقدرة الرئيس والحكومة والفريق على تحّمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة في استطلاع التشكيل لحكومة الرزاز، حيث أشارت الدراسات إلى أن نصف الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرةً على تحّمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بنسبة 53% من العينة الوطنية مقارنة بـ 64% باستطلاع تشكيل حكومة الرزاز و52% عينة قادة الرأي مقارنة بـ57% باستطلاع تشكيل حكومة الرزاز.

وأضافت أن أقل من نصف عينة قادة الرأي 47%، و55% من الأردنيين غير متفائلين بتشكيلة الفريق الوزاري لحكومة بشر الخصاونة، بسبب عدم اختيار وزراء أكفاء، وتكرار أسماء الوزراء، واتباع النهج نفسه في اختيارهم.

وأشارت إلى أن الأردنيين الأكثر تعليماً هم الأكثر اعتقاداً بأن الحكومة والرئيس والفريق لن يكونوا قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأقل اعتقاداً بأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.

"إجماع العينتين الوطنية وقادة الرأي أن ارتفاع نسبة البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتخبّط في إدارة ملف جائحة فيروس كورونا المستجد، هي أهم مشكلة وتحدٍّ تواجه الأردن"، حسب الإحصائية.

ويرى 59% من مستجيبي العينة الوطنية، و58% من عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستنجح في إدارة ملف الجائحة.

وبين المركز أن 53% من العينة الوطنية فقط يعتقدون بأن الحكومة ستكون قادرةً على تحّمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـ 64% باستطلاع تشكيل حكومة الرزاز و52% عينة قادة الرأي، مقارنة بـ57% باستطلاع تشكيل حكومة الرزاز.

وأشار إلى أن 56% من العينة الوطنية يعتقدون أن الرئيس سيكون قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـ 69% باستطلاع تشكيل حكومة الرزاز و58% من عينة قادة الرأي مقارنة بـ 69% باستطلاع تشكيل حكومة الرزاز.

وأوضحت أن 53% من العينة الوطنية و47% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الفريق الوزاري سيكون قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـ 45% للعينة الوطنية و48% لعينة قادة الرأي في استطلاع تشكيل حكومة الرزاز.

وأوضح المركز أن كبار سيدات ورجال الدولة هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، بينما أساتذة الجامعات الأقل اعتقادا في هذا من باقي الفئات الأخرى.

"المتعلمون من درجة البكالوريوس فأعلى، هم الأقل تقيماً لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة"، وفق المركز.

وقال إن الغالبية العظمى من الاردنيين 57% و63% من عينة قادة الرأي يعارضون فرض حظر التجول الشامل ليومي الجمعة والسبت كإجراء للحدّ من انتشار الفيروس.

الغالبية العظمى من الاردنيين (78%) و(69%) من عينة قادة الرأي يعارضون الانتقال إلى التعلم عن بعد لجميع الصفوف المدرسية كإجراء للحد من انتشار الفيروس.

الغالبية العظمى من الاردنيين (68%) من العينة الوطنية و57% من عينة قادة الرأي يعارضون الانتقال إلى التعلم عن بعد لطلبة الجامعات كإجراء للحد من انتشار الفيروس.

"60% من العينة الوطنية 65% من عينة قادة الرأي يؤيدون تفعيل نظام العمل بالتناوب، كإجراء للحدّ من انتشار الفيروس.

الغالبية العظمى من العينة الوطنية 69% وعينة قادة الرأي 68% يعارضون إلغاء الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات القادمين من الخارج، كإجراء للحد من انتشار الفيروس.