أخبار عاجلة

لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني -
الحريري في طريقه إلى التكليف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة -
هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودي "الضاحي" رئيساً في المنظمة الدولية IRIAS بموسكو

Print
السعودي "الضاحي" رئيساً في المنظمة الدولية IRIAS بموسكو السعودي "الضاحي" رئيساً في المنظمة الدولية IRIAS بموسكو

السعودي

تم اختيار الدكتور إبراهيم بن ضاحي الضاحي من المملكة العربية رئيساً للاستثمار بالمركز الدولي للشراكة الاستراتيجية وعضواً في المجلس التحليلي الذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء في المنظمة الدولية بين الحكومات (IRIAS) في موسكو بجمهورية الاتحادية.

وتأسست المنظمة الدولية بين الحكومات في 9 يوليو 1976 وهي منظمة دولية اقتصادية مستقلة لها شراكة وتعاون مع 45 دولة حول العالم، وذات شخصية قانونية دولية تخضع للاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية بودابست عام 1980، ولها امتيازات وحصانة المنظمات الاقتصادية الدولية.

و"الضاحي" عضو في عدد من الغرف التجارية ومجالس الأعمال العربية والأجنبية، وهو مالك ومؤسس شركة رواد الخليج الدولية وشركة مسار ومجموعة الفنار الدولية وشركة بروكرز يوناتيد ليمتيد للوساطة المالية وأكاديمية لندن للتدريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8198.90 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8198.90 نقطة

"فريش تو هوم" أكبر متجر إلكتروني للأسماك واللحوم الطازجة في العالم تجمع 121 مليون دولار للتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند

"فريش تو هوم" أكبر متجر إلكتروني للأسماك واللحوم الطازجة في العالم تجمع 121 مليون دولار للتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند

مديرة معهد الإدارة النسائي بمكة لـ"سبق": سعيدة بما تحقق تخليداً لدور المرأة السعودية دولياً

مديرة معهد الإدارة النسائي بمكة لـ"سبق": سعيدة بما تحقق تخليداً لدور المرأة السعودية دولياً

شبكة عيون الإخبارية