منصة للراغبين بالعودة الى الاردن عبر المعابر الحدودية - رابط

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جى بي سي نيوز :- شدد العميد مازن الفراية أنه على جميع الراغبين بالعودة عبر المعابر الحدودية التسجيل على منصة https://www.visitjordan.gov.jo ‏وتعبئة كافة البيانات والحصول على QR كود، إضافة إلى فحص بي سي ار قبل وصولهم بخمسة أيام، مشيرا الى أنه سيتم فتح المنصة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وستباشر المراكز الحدودية المختلفة باستقبال القادمين اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وفيما يتعلق بالمستثمرين ممن يحملون بطاقة استثمار( أ ب ) وحاصلين على جواز سفر مستثمر لهم ولعائلاتهم سيسمح لهم أيضا القدوم عبر المعابر الحدودية بدون أي تسجيل على المنصة، ولكن ضمن نفس الشروط فحص بي سي ار قبل 5 أيام، وفحص بي سي ار في المعبر.