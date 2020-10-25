"آل سلامة" يشكر القيادة لتكفُّلها بتقديم علاج كورونا لمن يعيش بالسعودية كافة

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تقدَّم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على وقفتهما المشرفة بتكفلهما بتقديم العلاج، ومعالجته شخصيًّا، ومعالجة مَن يعيش في أنحاء السعودية كافة ممَّن أصابهم فيروس كورونا.

وقال "آل سلامة": "أتقدم بالشكر إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تكفله بعلاجي، وعلاج غيري من مواطنين وأجانب. وأتقدم أيضًا بالشكر إلى مولاي مهندس رؤية السعودية 2030، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر أيضًا لسمو أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على سؤاله عن صحتنا، وكذلك سمو نائبه الأمير تركي بن هذلول على متابعته لحالتنا، وكذلك الأمير سعود بن فهد الكبير لزيارتي، ومتابعة حالتي في المستشفى، وكذلك مشايخ شمل يام، وشيخ شمل المكارمة، وكذلك نواب وقبائل يام العريضة كافة، على متابعتهم وسؤالهم المستمر عن حالتنا".

كما تقدَّم بالشكر إلى "قبائل قحطان"، وعلى رأسهم شيخ شمل قحطان ووادعة فهد بن دليم القحطاني، وكذلك قبائل ومشايخ شهران، وقبائل عليان، وقبائل بني ملاسم، وقبائل بني عمر، ومشايخ وقبائل مطير، وقبائل عسير كافة، ومشايخ مهر، وأفراد وقبائل جازان، ومشايخ وأفراد قبائل الدواسر، وجميع قبائل عتيبة وزهران وغامد وعنزة، وجميع القبائل داخل السعودية، ووزير الصحة، وجميع الإدارات الحكومية، وجميع مَن في منطقة نجران، ومالك ومدير المستشفى المعالِج لحالته الدكتور وليد فتحي، والأطباء كافة الذين قاموا على حالته؛ إذ إن الحالة كانت متقدمة، ولكنهم تعاملوا معها باحترافية، والطاقم الطبي لدينا كافة، وجميع منسوبي الشركة، وشيخ مشايخ بكيل محمد ناجي الشايف، وشيخ مشايخ حاشد اللواء هاشم الأحمر، والشيخ عوض العلوقي، وسلطان العوالق، وشيخ أسحار الشيخ عثمان امجلي، وشيخ سفيان رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وشيخ العمار معمر الحسيني.