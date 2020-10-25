فرنسا تدعو دول الشرق الأوسط لمنع مقاطعة منتجاتها

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"الخارجية" زعمت أنها غير مبررة

دعت فرنسا اليوم (الأحد) دول الشرق الأوسط إلى منع شركات التجزئة من مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان نقلته "رويترز"، أن "الأيام الأخيرة شهدت دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لاسيما المنتجات الغذائية ، في العديد من دول الشرق الأوسط، وكذلك دعوات للتظاهر ضد فرنسا؛ بسبب نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد"، وفقاً لـ "رويترز".

وزعمت الوزارة أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها، ويجب أن تتوقف على الفور، وكذلك جميع الهجمات ضد فرنسا"، على حد قول البيان.