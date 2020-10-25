39 وفاة و2337 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (2337) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:

- (1733) في محافظة العاصمة عمّان.

- (386) في محافظة إربد، منها (131) في الرمثا.

- (83) في محافظة العقبة.

- (31) في محافظة البلقاء.

- (21) في محافظة الكرك.

- (12) في محافظة جرش.

- (1) في محافظة المفرق.

- (32) في محافظة الطفيلة.

- (21) في محافظة معان، (1) منها في البترا.

- (15) في محافظة عجلون.

- (2) في محافظة مأدبا.

- (0) في محافظة الزرقاء.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (53087) حالة.

- سُجّلت (39) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (579) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (123) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1183) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

- تمّ إجراء (14861) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1710076) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• تعمل وزارة الصحّة حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).