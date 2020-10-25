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تسليم 600 يتيم ويتيمة أجهزة حاسب آلي لدعم تعليمهم عن بعد

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ضمن مبادرة "تمكين أجيالنا تقنياً" بجمعية نفع الخيرية

تسليم 600 يتيم ويتيمة أجهزة حاسب آلي لدعم تعليمهم عن بعد

واصلت جمعية "نفع" الخيرية، بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بجدة ودعم "آي آم هانجري"، المرحلة الثانية من مبادرة "تمكين أجيالنا تقنياً"، والتي تستهدف من خلالها الجمعية دعم أيتامها والمحتاجين في مجال التعليم عن بعد، حيث شهدت المرحلة الثانية تسليم (300) جهاز حاسب آلي للأيتام، فيما استفاد (600) يتيم ويتيمة من المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية.

وأوضح صالح بن ناصر العُمري، المدير التنفيذي لجمعية "نفع" الخيرية، أن "المبادرة تهدف بشكل كامل لدعم تعليم الطلاب الأيتام المستفيدين من الجمعية والمحتاجين الذين يثبت الإرشاد الطلابي حاجتهم في المدارس التابعة لمكتب تعليم النسيم بجدة من كلا الجنسين، وعلى اختلاف مراحلهم الدراسية لمساعدتهم على الاستمرار في التعليم عن بعد، وكذلك التخفيف من تداعيات جائحة كورونا".

وثمن "العُمري"، جهود جمعية مراكز الأحياء بجدة ودعم مجموعة " أي آم هانجري" التي تواصل بتبرعها سلسلة جهود "نفع" لاستقطاب الدعم التعليمي وتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص والخيري، بهدف تحقيق أحد أهم مضامين الرؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وتمكين المحتاجين ودعم المبادرات التي تسهم في ضمان استدامة التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع من أجل مشاركة أوسع للقطاعات المجتمعية في فعل الخير عن طريق دعم هذه المبادرة، بما يضمن لها تقديم أفضل رعاية لهذه الفئة المهمة.

تسليم 600 يتيم ويتيمة أجهزة حاسب آلي لدعم تعليمهم عن بعد

تسليم 600 يتيم ويتيمة أجهزة حاسب آلي لدعم تعليمهم عن بعد

تسليم 600 يتيم ويتيمة أجهزة حاسب آلي لدعم تعليمهم عن بعد

تسليم 600 يتيم ويتيمة أجهزة حاسب آلي لدعم تعليمهم عن بعد

تسليم 600 يتيم ويتيمة أجهزة حاسب آلي لدعم تعليمهم عن بعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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