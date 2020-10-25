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"دهانات الجزيرة" تقيم الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتجها "كريستال ريزن" أونلاين.. غداً

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"دهانات الجزيرة" تقيم الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتجها "كريستال ريزن" أونلاين.. غداً "دهانات الجزيرة" تقيم الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتجها "كريستال ريزن" أونلاين.. غداً
استمراراً لنجاح ورشتها التدريبية الأولى عن المنتج وتطبيقاته في قناتها على "يوتيوب"

استمراراً لنجاح الورشة التدريبية المجانية الأولى عن منتجها "كريستال ريزن" في قناتها على "يوتيوب"، تقيم "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة تدريبية مجانية ثانية لتعريف المبدعين والمهتمين في هذا المجال بمنتجها الجديد واستخداماته، وستقام الورشة يوم غدٍ الاثنين 26 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءً، وستعرض مباشرة على قناة "دهانات الجزيرة" على اليوتيوب.

لماذا الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتج "الجزيرة كريستال ريزن"؟

انتشر فن الريزن بين الفنانين ومحبي الأعمال المنزلية البسيطة؛ لسهولة صناعته بأشكال فنية إبداعية بأحجام صغيرة وكبيرة، ونظراً لقلة معرفة كثير من الناس بالطريقة الصحيحة لتطبيقه وخيارات استخدامه، فقد قررت الشركة إقامة ورشات تدريبية على قناتها على اليوتيوب بالتعاون مع مدربين معتمدين، لتقديم دروس تدريبية متواصلة على فترات محددة.

وعرّفت الورشة التدريبية الأولى الجمهور بمنتج "الجزيرة كريستال ريزن" والخيارات المتاحة لتطبيقه، وتطرقت لأهم مميزات المنتج، وكان الجزء الثاني من الورشة تطبيقياً، حيث تم التطبيق على أربعة أشكال، منها صغير الحجم مثل حاملات الأكواب، ومنها كبير الحجم مثل الصواني، وبسبب كثرة الأسئلة عن الريزن، سواء من جانب الحضور أو من متابعي حسابات الشركة في قنوات التواصل.

وعن كيفية استخدام الريزن مع الورد المجفف على وجه التحديد، فقد جاء قرار "دهانات الجزيرة" إقامة ورشة تدريبية أخرى تخصصها لطريقة دمج الورد بالريزن، ولهذا سيتمّ التركيز في الورشة الثانية على دمج الورد مع الريزن بالطريقة الصحيحة بحيث تكون النتيجة النهائية مرضية ومتقنة.

وتتضمن الورشة ستة محاور هي: التعرف على أنواع الورد ومسمياته، والأسس الصحيحة في اختيار الورد، واستعمالات الريزن مع الورد، وطرق تجفيف الورد، وتكنيكات دمج الريزن مع الورد، وتكنيك دمج العبارات المكتوبة مع الريزن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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