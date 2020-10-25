الأولمبية تكرم المشاركات.. في أول دورة نسائية لتدريب ضباط جمع العينات

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بمشاركة 30 متدربة وشملت عددًا من المحاضرات النظرية والعملية

كرم نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، المشاركات في الدورة النسائية التدريبية الأولى لضباط جمع العينات التي نظمتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على مدى 3 أيام في المجمع الأولمبي بالرياض، وذلك بحضور الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، مدير إدارة الرياضة وعلاقات الاتحادات باللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح محمد القنباز، وكذلك المدير التنفيذي للجنة عبد العزيز المسعد.

وكانت الدورة التي شهدت مشاركة 30 متدربة قد شملت عددًا من المحاضرات النظرية والعملية، واختتمت بالاختبار التحريري للمتدربات، إضافة إلى الاختبار العملي الذي تم من خلاله تقييم المشاركات ومنحهم الشهادات التي تؤهلهم لمباشرة المهام والعمل كضابطات جمع عينات ضمن فريق عمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.