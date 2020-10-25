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"سكني": استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

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"سكني": استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان "سكني": استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
تتوزع في 6 مشاريع متكاملة الخدمات يُنفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين

تتواصل عمليات الحجز لأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة يوفرها برنامج "سكني" لمستفيديه في منطقتي عسير وجازان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، إذ تتوزع هذه الوحدات في 6 مشاريع متكاملة الخدمات، في أبها وخميس مشيط وجازان، يُنفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين، تأتي بعضها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي بدأ البرنامج في توفيرها على مستوى بعض المدن.
وأوضح برنامج سكني أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات باختيارها ومعاينة مواقعها والحصول على عروض لها من الجهات التمويلية الأنسب لهم ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بمتوسط قسط شهري ميسر، وبأسعار تبدأ من 357 ألف ريال.
وتضم منطقتا عسير وجازان 6 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر نحو 9391 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و"تاون هاوس"، ثلاثة منها في خميس مشيط ومشروعان في جازان ومشروع في مدينة أبها، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر بجودة عالية وأسعار مناسبة، كما تضم المنطقة 39 مخططاً سكنياً توفر نحو 45 ألف قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030.
وتتوزع المشاريع للوحدات تحت الإنشاء التي توفرها الوزارة للحجز عبر منصة وتطبيق سكني في جميع مناطق ومدن المملكة، حيث وفرت الوزارة حتى الآن 85 مشروعاً تشمل أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق ومدن المملكة، بأسعار تتراوح بين 250 ألف و750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة.
ويسعى البرنامج إلى توفير أسلوب حياة متكامل للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل للمشاريع السكنية بما يعزز بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للأسر، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
يذكر أن برنامج "سكني" يوفّر مجموعة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الرغبات والقدرات، ويتيحها ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق "سكني"، الذي يمكن من خلاله التسجيل والحصول على الاستحقاق الفوري، والاطلاع على المشاريع والمخططات السكنية وحجزها، إضافة الى الاستفادة من الحلول والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري والتصاميم الهندسية وغيرها.سكني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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