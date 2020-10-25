جامعة جازان تطلق مبادرة لدعم طلبتها بأجهزة الحاسب المحمول

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بهدف توفير الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير التقنية المعتمدة

أطلقت جامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مبادرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لدعم الطلبة بأجهزة الحاسب الآلي المحمول، التي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية للطلبة وفق أعلى المعايير التقنية المعتمدة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن المبادرة تأتي ضمن أهداف العمادة لدعم طلبة الجامعة خلال مسيرتهم التعليمية، لاسيما في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي نمر بها في مرحلة التعليم عن بعد التي يعد استخدام الحاسب الآلي أحد أهم ركائز هذا النمط التعليمي.

وأشار الدكتور الحكمي إلى أن المبادرة تحظى بدعم رئيس الجامعة الذي يحرص على توفير البيئة التعليمية لجميع الطلبة، وتهيئة السبل الداعمة لاستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف والأحوال.

وبيّن الدكتور الحكمي أن المبادرة متاحة لجميع طلبة الجامعة، وتم تحديدها بعدد من الشروط والضوابط؛ منها تطبيق ضوابط الإعانة وفق لائحة صناديق الطلبة في المؤسسات التعليمية.