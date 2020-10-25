أخبار عاجلة

هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التقاعد" تودع أكثر من 6.7 مليارات ريال بحسابات عملائها عن شهر أكتوبر

Print
جددت دعوتها لهم نحو الاستفادة من قنوات الخدمة المتعددة لتقديم الدعم

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن صرفها للمعاشات التقاعدية، اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر.

وبيّنت المؤسسة أن جملة المعاشات التقاعدية التي أودعت في حسابات العملاء البنكية لهذا الشهر بلغت أكثر من ستة مليارات وسبعمائة مليون ريال، صرفت لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

ويأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد.

وجددت "التقاعد" دعوتها لعملائها نحو الاستفادة من قنوات الخدمة المتعددة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889 - 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في "تويتر" @PPA_Care أو البريد الإلكتروني: ecare@pension.gov.sa أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.

ويشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية www.pension.gov.sa والتي تُمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار أربع وعشرين ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شبكة عيون الإخبارية