الحموري : عدد كبير من الكوادر الصحية في الأردن اصيبت بكورونا

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جى بي سي نيوز :- كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، أن عددا كبيرا من الكوادر الصحية في الأردن، أُصيبت بفيروس كورونا.

وقال الحموري : إن لدينا في الأردن، "ضغطا على الكوادر الصحية التي تتعامب مع كورونا، بسبب إصابة عدد كبير منها بالفيروس".

وأضاف أن بناء المستشفيات الميدانية في الأردن، يمكن إنجازه خلال أيام، لكن المشكلة في توفر الكوادر الصحية المدربة.

ونوّه الحموري، إلى أن فكرة إنشاء مستشفيات ميدانية، مطروحة لدى الحكومة، "لذلك سيتم التوسع بإنشاء المسشيات الميدانية، والمستشفيات الخاصة المعتمدة، والمستشفيات الحكومية التي تعالج كورونا".

وحول شمول علاج كورونا بالتأمين، ذكر الحموري في تصريحات صحفية ، أن شركات تأمين تواصلت مع المستشفيات الخاصة، في الأيّام الأخيرة، من أجل تغطية علاج مصابي كورونا.

وأوضح أن شركات التأمين، تسعى لتغطية علاج مصابي كورونا، وفق "ترتيب خاص بينها وبين شركة المصاب المؤمن عليه".

وأكد أن شركات التأمين رفضت منذ البداية تغطية علاج مصابي كورونا لأن قانون الصحة العامة يلزم الحكومة بعلاج الأوبئة.

وبيّن الحموري، أن اتفاقية موقعة منذ العام 2008، تتيح علاج المشمولين بالتأمين الحكومي، داخل المستشفيات الخاصة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل الوزراء والنواب والأعيان فقط، لكن يمكن تحويل المستفيدين من بقية الفئات.

ولفت الحموري، إلى وجود مفاوضات بين الحكومة، والمستشفيات الخاصة، لشراء خدمات من الأخيرة، لعلاج مصابي كورونا، على نفقة الدولة.

وأوضح أن الفكرة تعتمد على دفع الحكومة مبلغا مقطوعا، لقاء حجز عدد من الأسرة في المستشفيات الخاصة، تتضمن الكوادر الطبية والعلاج.

وسُمح حتى اللحظة، لـ11 مستشفى خاص تتواجد جميعها في عمّان، بعلاج مصابي كورونا، بسعة تتراوح بين 350-400 سرير، مع القدرة على رفعها إلى 1000 سرير؛ وفقا للحموري.

وكشف الحموري، عن التوجه نحو فتح أقسام لعلاج كورونا، في مستشفيات خاصة، بمحافظتي الزرقاء وإربد.

إلى ذلك، نوّه الحموري، إلى ما وصفه بحالة التراخي، والأخطاء، التي ساهمت بارتفاع إصابات كورونا في الأردن.