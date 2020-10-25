"العبدالعالي": مؤشر الحالات الحرجة في المملكة انخفض بما يتجاوز 9%

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قال: نزول ملاحظ.. تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى

قال مساعد وزير الصحة المتحدث للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن هناك نزولاً ملاحظاً في مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: من أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض، ومن أوجه الاختلاف هو وجود لقاح للإنفلونزا، ونؤكد على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها.

وتابع: يُعد تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى.

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