لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير

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افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، اليوم فعاليات اللقاء التعريفي بمشروع تطوير مسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها المتخصصة والذي تنفذه إدارة الإشراف التربوي عبر برنامج "زوم".

وأوضح مدير الإدارة بتعليم المنطقة محمد آل طارش أن اللقاء يستهدف منسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم والتعليم الأهلي وقادة وقائدات المدارس الثانوية لتعريفهم على عدد من المحاور.

وأضاف آل طارش أن هذه المحاور تضمنت أهداف المستوى الثالث المباشرة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وماذا لو لم نتغير؟، ومرتكزات تطوير التعليم الثانوي، والخريج المتوقع، والمسارات المرنة والمتجددة، والأكاديميات المتخصصة والمستهدفات بالتغيير والتحديات.