أخبار عاجلة

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موبايلي" تعزز تغطية الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

Print
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة "موبايلي" تعزز تغطية الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة
10 مرات أسرع من الرابع.. ضمن مساعي تقديم التقنيات الأكثر تطوراً

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن التوسع في تغطية الـ 5G لتشمل معظم مناطق المملكة، ضمن سعي الشركة لتقديم التقنيات الأفضل والأكثر تطوراً في تكنولوجيا الاتصالات لعملائها.

وأوضحت موبايلي أن إجمالي عدد المدن التي أطلقت فيها الخدمة، بلغ 48 مدينة، مؤكدة سعيها إلى تعزيز التغطية لتشمل جميع مدن ومناطق المملكة.

ولتمكِّن عملاءها من تجربة خدمة الجيل الخامس، صرحت "موبايلي" بأن هذه الخدمة مفعلة تلقائياً لجميع مشتركي "موبايلي" المستخدمين لأجهزة تدعم شبكة الجيل الخامس، ولا يحتاج العميل إلى استبدال شريحة SIM، فهي مفعلة سواء في باقات "موبايلي" المفوترة أو مسبقة الدفع. كما ستكون الخدمة متاحة بدون أي رسوم إضافية.

وتتميز خدمة الجيل الخامس بالسرعة العالية، حيث يستطيع المستخدم المشاركة مع الآخرين في ألعاب الأونلاين، واستخدام التطبيقات الاجتماعية وتحميل الأفلام بشكل أسرع وأكثر كفاءة ومتعة، إضافة إلى السعة الكبيرة، حيث تعمل الخدمة بكفاءة وسهولة اتصال حتى في المناطق المزدحمة، مما يسمح باتصال أجهزة أكثر مع الحفاظ على جودة الاتصال.

وأكدت "موبايلي" حرصها على تعزيز تجربة العملاء عبر توفير شبكات بقدرات فائقة وعمليات أكثر تطوراً، حيث جرى تصميم شبكة الجيل الخامس بسرعات عالية مقارنة بتجربة شبكة الجيل الرابع، بما يعادل حوالي 10 مرات أسرع.موبايلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

لليوم التانى ..تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

لليوم التانى ..تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

في بيانهم الختامي .. وزراء مكافحة الفساد بالعشرين يرحبون بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية

في بيانهم الختامي .. وزراء مكافحة الفساد بالعشرين يرحبون بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية

شبكة عيون الإخبارية