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ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

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ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ
مقترح مقدم من رئيس الوزراء

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

رفض العاهل الماليزي الملك عبدالله، اليوم (الأحد)، اقتراحًا من رئيس الوزراء محي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ؛ استجابة لأزمة .

وبين القصر في بيان أوردته "رويترز" أن "محي الدين" تقدم بطلب لحكم الطوارئ للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكن تتعامل مع الأزمة بشكل جيد.

وأضاف أن الملك عبدالله يرى أنه لا داعي في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء من دولة ماليزيا.

وأشار القصر إلى أن الملك واثق من قدرة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء على الاستمرار في تنفيذ السياسات وجهود الإنفاذ للحد من انتشار جائحة "كوفيد -19".

وجاء قرار الملك بعد اجتماع مع كبار أفراد العائلة المالكة في البلاد.

ويمنح الدستور الملك الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات للأمن أو الاقتصاد أو النظام العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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