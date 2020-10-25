وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

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قال: لتمكين أبنائنا وبناتنا من دراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية.

وقال الوزير اليوم: بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وتحقيقاً لرؤية 2030، تطلق وزارة التعليم #مسار_التميز_للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.وزير التعليم حمد آل الشيخ