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معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل

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معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل
"الشعيل" يستعرض جهود تعامل المملكة مع الجائحة واتخاذ التدابير بشكل استباقي وصارم

معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية

شارك معهد الإدارة العامة بأعمال الدورة الثامنة للقمة الحكومية للموارد البشرية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 25- 26 أكتوبر 2020، والتي انطلقت هذا العام تحت شعار "من ردة الفعل إلى الاستجابة، ومن إعادة التفكير إلى إعادة الابتكار، ومن إعادة ضبط العمل إلى إعادة التغيير"، وركزت القمة في دورة أعمالها على أثر المستجد كوفيد-19 على الموارد البشرية والتغيرات والآثار التي أصبحت واقعًا جديدًا في بيئة العمل.

واستعرض مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن الشعيل، خلال القمة، الجهود التي بُذلت للتعامل مع الجائحة في بيئة العمل في القطاع الحكومي، والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعامل مع الجائحة.

وقال الشعيل في الجلسة المخصصة لمناقشة جهود الموارد البشرية في المنظمات: "استطاعت المملكة التعامل مع الجائحة باتخاذ التدابير الوقائية بشكل استباقي وصارم، وكانت سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة هي الأولوية مهما كانت التكلفة".

وأضاف أن المملكة قامت بالحد من تأثير الجائحة على القطاع الخاص من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التحفيزية منذ بداية الأزمة، شملت تقديم الدعم وتحمل جزء من رواتب الموظفين عن طريق التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بالإضافة إلى إعفاءات وتأجيل لسداد الرسوم والضرائب لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص".

وأشار الشعيل إلى أنه عند بداية الجائحة تم إيقاف الحضور لمقرات العمل في القطاع الحكومي، وكان الحضور في أضيق نطاق للمهام التي لا يمكن إنجازها عن بُعد؛ مما ساهم في حدوث انحسار في انتشار الوباء في بيئة العمل، ثم تمت العودة للأعمال بشكل تدريجي دون الحاجة للإغلاق مرة أخرى كما حدث ببعض الدول.

وأضاف أن التعليمات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن كيفية التعامل داخل بيئة العمل كتفعيل الدوام المرن، وتوفير الكمامات، والمعقمات وبقاء التباعد الاجتماعي، ووضع آلية للموظفين لإبلاغ جهات عملهم في حال شعورهم بأنهم مصابون وغيرها.

ويشارك بالقمة التي تستمر لمدة يومين العديد من مفكري الأعمال الأكثر تأثيرًا في العالم، ومقدمو الحلول، وأفضل صناع القرار المحليين والدوليين في مجال الموارد البشرية من ومنظمات القطاعين العام والخاص؛ وذلك تحت سقف واحد لمشاركة قصص النجاح وأفضل اتجاهات الموارد البشرية والتكنولوجيا ومحتوى صناعة التحفيز الفكري والتنفيذ باللغة الإنجليزية.معهد الإدارة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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