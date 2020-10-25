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"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن

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إضافة إلى المناديل المعقمة وضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها"

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية، بتوزيع (400) مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين.

تأتي هذه المبادرة ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5)، التي تُطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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