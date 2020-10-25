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مدير "صحة بيشة" يصدر عدداً من القرارات الإدارية بالمحافظة

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مدير "صحة بيشة" يصدر عدداً من القرارات الإدارية بالمحافظة مدير "صحة بيشة" يصدر عدداً من القرارات الإدارية بالمحافظة
"الأكلبي" مساعداً للخدمات العلاجية و"القرني" مديراً لطب الأسنان

مدير

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، عدداً من القرارات الإدارية.

وتضمنت القرارات تكليف الأخصائي أول عبيد بن سعد الأكلبي، مساعداً لمدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية، والدكتور عبدالله سلمان القرني، مديراً لإدارة طب الأسنان بصحة بيشة، والأخصائي ماجد عبدالله المالكي، مديراً لإدارة مكافحة العدوى بصحة بيشة، والأخصائي فهد حسين القحطاني، مديراً لمستشفى الولادة والأطفال، وسلطان بن عبدالله القحطاني، مشرفاً للقطاع الصحي بالأمواه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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