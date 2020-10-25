أخبار عاجلة

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عسير.. "التدريب التقني" تنهي تأهيل 70 من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية

Print
عسير.. "التدريب التقني" تنهي تأهيل 70 من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية عسير.. "التدريب التقني" تنهي تأهيل 70 من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية
ضمن مبادراتها المجتمعية.. والحفظي: قدمت مجاناً على محورَي إدارة الجودة والأمن السيبراني

عسير..

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، تدريب نحو 70 مستفيداً -عن بعد-، من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية بمنطقة عسير، ضمن مبادرات الإدارة المجتمعية.

مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أوضح أن الساعات التدريبية قدمت مجاناً ضمن محورين؛ هما "إدارة الجودة الشاملة" و"الأمن السيبراني"، مشيراً إلى أنها استهدفت شريحتين تقدمان كثيراً من الخدمات للوطن والمواطن خلال الأزمة العالمية "كورونا"، هما الشؤون الصحية والدوريات الأمنية.

وبيّن الحفظي؛ أنه سيمنح المشاركين في الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شبكة عيون الإخبارية