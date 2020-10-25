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رئاسة شؤون الحرمين تُصدر 682 رخصة لمزاولة الأعمال داخل المسجد الحرام

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رئاسة شؤون الحرمين تُصدر 682 رخصة لمزاولة الأعمال داخل المسجد الحرام رئاسة شؤون الحرمين تُصدر 682 رخصة لمزاولة الأعمال داخل المسجد الحرام
شملت أعمالًا ومشاريع وصيانة دورية وتغطيات إعلامية ودخول وخروج المعدات

رئاسة شؤون الحرمين تُصدر 682 رخصة لمزاولة الأعمال داخل المسجد الحرام

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في قسم الرخص والمتابعة، ٦٠١ رخصة في العام ١٤٤١هـ، شملت الأعمال والمشاريع، والصيانة الدورية، والتغطيات الإعلامية، ودخول وخروج المعدات من وإلى المسجد الحرام.

وأنجزت الرئاسة خلال شهر المحرم مطلع العام الجاري ٤٠ رخصة؛ فيما بلغت عدد الجولات الميدانية ٢٠ جولة، و٤ تقارير.

وبلغت الرخص المصدرة في شهر صفر ٣٢ رخصةً للأعمال والمشاريع، و٤ للصيانة الدورية، ورخصة للتغطيات الإعلامية، و٤ لدخول وخروج المواد والمعدات.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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