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المرصد الوطني للعمل: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 21.54 %

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المرصد الوطني للعمل: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 21.54 % المرصد الوطني للعمل: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 21.54 %
خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 20.40% من الربع نفسه في 2019

المرصد الوطني للعمل: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 21.54 %

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، إلى 21.54% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.40% من الربع نفسه من 2019، و19.43% في 2018، و17.08% في 2017، و16.33% في 2016، و17.16% في 2015م.

ووفقاً للمرصد الوطني للعمل، فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1.759.558 مشتركاً من إجمالي المشتركين، بزيادة مقدارها 81430 مشترك مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته (2020)، من بينهم 66.74% من الذكور، و33.26% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16%، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرّمة 21.47%، ثم المدينة المنوّرة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.

وتتجسّد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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