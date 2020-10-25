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ودّعوا التكييف البارد حتى منتصف أبريل.. المسند: هذا موعد ظهور "الفقع"

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قال: حالة مستقرة في معظم أرجاء الوطن.. وسحب تتشكل وأمطار قد تهطل

ودّعوا التكييف البارد حتى منتصف أبريل.. المسند: هذا موعد ظهور

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر اليوم الأجواء في حالتها المستقرة في معظم أرجاء الوطن.

وأضاف "المسند": "متوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تتأثر الأراضي السعودية المتاخمة للأردن بتشكل سحب قد تهطل منها زخات مطرية متفرقة في مجال #القريات #طريف #طبرجل #محمية_طبيق، والسحب تشاهد أيضاً شمالي منطقة #تبوك.. هذا والله أعلم".

وفي تغريدات له عبر حسابه في "تويتر"، قال "المسند": "قد يستغني الناس عن التكييف البارد نهاراً في شمال #السعودية حتى منتصف أبريل المقبل تقريباً ومعظم المدن #السعودية ودّعت الأربعينيات مئوية".

وحول الفقع والأمطار قال: "قيل احسب من نزول أول مطرة 70 يوماً.. عندها يظهر الفقع في الأراضي الموسومة، قلت أو أقل من ذلك.. والله أعلم".

وتابع: "يشتد انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذا الأيام.. في هذا الأسبوع أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام، وسيستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى قريباً من منتصف نوفمبر".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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