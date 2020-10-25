المستقلة للانتخاب تنشر الخريطة الإلكترونية لمراكز الاقتراع والفرز في الاردن

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جى بي سي نيوز :- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، والبالغة 1824 مركزا.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني إن الهيئة اصدرت المواقع الجغرافية لمراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية بصيغة (QR)، مشيرا إلى أن الهدف هو تمكين الراغبين بمعرفة موقع مركز الاقتراع والفرز من تحديده على الخريطة الإلكترونية مباشرة من خلال أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة التابلت لتسهيل الاستدلال على المراكز والوصول اليها بأسهل الطرق. واكد المومني انه من خلال الاستعلام عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني 94455، يستقبل المرسل رابطا إلكترونيا يستطيع من خلاله معرفة مركز اقتراعه عبر استخدام الخرائط الجغرافية.

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