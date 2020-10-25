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مشروع قرار: وقف كلي لأعمال البناء على 62.5% من مساحة الجيزة

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مشروع قرار: وقف كلي لأعمال البناء على 62.5% من مساحة الجيزة مشروع قرار: وقف كلي لأعمال البناء على 62.5% من مساحة الجيزة

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأحد 25 أكتوبر 2020

كتب- محمد نصار:

تناقش الهيئة العامة للتخطيط العمراني في الفترة الحالية مشروع اشتراطات البناء الجديدة في محافظة الجيزة "مسودة أولية" وذلك من أجل إقرارها وبدء العمل بها خلال المرحلة المقبلة عقب انتهاء مهلة الـ 6 أشهر المحددة من قبل لوقف تراخيص البناء.

وتتضمن مسود مشروع الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في محافظة الجيزة مناطق وقف كلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، ومناطق سماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.

1- حي شمال الجيزة

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 84.3% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 9.8%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 9%.

2- حي الدقي

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 9.8% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 67.3%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 0.0%.

3- حي الهرم

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 32.0% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 13.2%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 63.7%.

4- حي بولاق الدكرور

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 100% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 0.0%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 0.0%.

5- حي العجوزة

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 38.6% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 56.0%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 5.3%.

6- حي جنوب الجيزة

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 83.4% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 10.3%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 2.7%.

7- حي الطالبية

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 68.7% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 29.3%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 0.0%.

8- حي الوراق

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 55.7% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 27.1%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 4.2%.

9- حي العمرانية

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 95.2% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 4.1%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 0.0%

إجمالي محافظة الجيزة

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 62.5% من مساحة المحافظة، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 18.5%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 19%.

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مصراوي Masrawy

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