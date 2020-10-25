ثيسن كرب اليفيتور تثبت أنظمة التوأم “TWIN”الفريدة من نوعها في المقر الرئيسي الجديد "أيقونة" بنك الكويت الوطني

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يقع المقر الرئيسي الجديد لبنك الكويت الوطني في وسط مدينة الكويت ويتميّز بتصميمه المعماري الفريد المستوحى من اللؤلؤ و الصدف، ويتكون من 63 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 300 متراً، ما يجعله ثاني أطول مبنى في الدولة ومعلماً مميزاً جديداً يزين أفقها. تعد أنظمة مصاعد التوأم “TWIN” العشر المثبتة في البرج الرئيسي ، أولى المصاعد التي تم توريدها وتركيبها بواسطة "ثيسن كرب اليفيتور" في الكويت. ويُعدّ التوأم “TWIN” نظام المصعد الوحيد المزود بعدد 2 كابينة تتحركان بشكل مستقل ضمن بئر المصعد الواحد ، مما يحقق أكبر قدرٍ من الكفاءة في استخدام المساحات المتاحة ويستهلك قدراً أقلّ من الطاقة ويُسرّع من وتيرة حركة شاغلي المبنى. ويشمل عقد الخمس سنوات دعم الصيانة الكامل مع توفر خبراء تقنيين على مدار الساعة.

ولقد ذكر بيتر والكر، الرئيس التنفيذي لشركة "ثيسن كرب اليفيتور" : "مدينة الكويت هي منارة الحداثة المعمارية، وهو بالضبط ما يُجسّده المقر الجديد لبنك الكويت الوطني. وفي إطار سعينا للتماشي مع هذا الطموح العام فيما يتعلق بحركة التنقل داخل المباني، نقدم واحداً من أكثر الأنظمة تقدماً في العالم. وأُعرب عن سعادتي بالإعلان عن أول عملية تركيب للمصعد التوأم “TWIN” من شركة “ثيسن كرب اليفيتور” في الكويت. ويتضمّن ذلك أيضاً نظامنا الرقمي “AGILE”. نظام التنقّل الذكي .

والجدير بالذكر أنّ كل مصعد يحتوي على محرك كهربائي خاصٍ به، فضلاً عن وحدة تحكمٍ وحبالٍ وثقلٍ موازنٍ ومُنظّمٍ لسرعة الدوران، فيما يتشارك المصعدان في نفس قضبان السكك والأبواب الخارجية. وتتجسّد سلامة هذا النظام في أنّ الكابينة تعمل دائماً على مسافة أمان دُنيا. ونُشير إلى أنّ هذا النظام معتمد من قبل جمعية الفحص الفني الألمانية "TUV" – وهو أحد أكثر معايير السلامة صرامة ودقة يُمكن أن نحصل عليها للمصاعد الكهربائية.

وشُيّد المشروع بما يتماشى مع متطلبات المعيار الذهبي للريادة في الطاقة والتصميم البيئي “LEED”، وهو من أوائل المشاريع التي حصلت على هذه الشهادة المرموقة في الكويت. وبالإضافة إلى تركيب عشرة مصاعد التوأم “TWIN”، ولقد قامت "ثيسن كرب اليفيتور" أيضاً بتركيب 12 مصعداً تقليدياً يُمكن لبعضها أن يتحرّك بسرعة تصل إلى 6 متر في الثانية، إلى جانب مصعد بانورامي واحد واثنين من السلالم المتحركة.

وتُدار حركة التنقل بالمصاعد في جميع أنحاء المبنى بالكامل من خلال برمجية “AGILE” للتحكم باختيار الوجهة “DSC” من "ثيسن كرب اليفيتور". وخلافاً لأنظمة التشغيل التقليدية، يتم اختيار الطابق المرغوب في محطات “AGILE” أمام مجموعة المصاعد و يقوم برنامج الإرسال الذكي بتحليل الطلب عبر قياس عدد الطلبات مع حركة المرور وتجميع مرتادي المصعد استناداً إلى نفس الوجهة. وينتج عن ذلك قدرٌ أقل من الازدحام والتوقفات واستخدام أكثر كفاءة لسعة المصعد المُتاحة.

ويُذكر أنّ "ثيسن كرب اليفيتور" تتمتّع بحضور راسخٍ ومتكامل في منطقة الشرق الأوسط منذ أعوامٍ عديدة، إذ قامت الشركة بتوريد وتركيب أنظمة المصاعد التوأم “TWIN” الفريدة و المبتكرة في العديد من المباني في جميع أنحاء المنطقة، مثل برج لطيفة في دبي وبرج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض وبرج طريق الملك العاشر في جدة وأبراج ديوان المحاسبة وبرج السلطان في الدوحة.